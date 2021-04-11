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Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий
квартал та за рік:...

Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:07

Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік:...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати збільшується й мінімальний страховий внесок ЄСВ.

Дивися повний текст Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік: терміни, суми та зміни у декларації.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:07

При этом по итогам года предприниматели должны подать одну декларацию — о едином налоге, и о ЕСВ, а не две отдельных.

Кто нибудь понимает про что здесь написано?
2 отчета соединили в один? Покупал бланки и мне никто ничего не говорил.
Это опять какое то покращення?
p_a_l
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