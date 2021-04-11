У зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати збільшується й мінімальний страховий внесок ЄСВ.
Дивися повний текст Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік: терміни, суми та зміни у декларації.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 12:07
Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сплата ЄСВ для ФОП за четвертий квартал та за рік: терміни, суми та зміни у декларації.
Додано: Пон 03 січ, 2022 12:07
При этом по итогам года предприниматели должны подать одну декларацию — о едином налоге, и о ЕСВ, а не две отдельных.
Кто нибудь понимает про что здесь написано?
2 отчета соединили в один? Покупал бланки и мне никто ничего не говорил.
Это опять какое то покращення?
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