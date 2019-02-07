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В каких банках минимальная
комиссия за исходящий долларовый

В каких банках минимальная комиссия за исходящий долларовый

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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 16:19

В каких банках минимальная комиссия за исходящий долларовый

В монобанке такое:
12 долларов + 0,5% от суммы перевода, но не более 90 долл. США.

Где-то есть лучше условия?
someman
 
Повідомлень: 13
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