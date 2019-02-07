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В каких банках минимальная комиссия за исходящий долларовый
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 січ, 2022 16:19
В монобанке такое:
12 долларов + 0,5% от суммы перевода, но не более 90 долл. США.
Где-то есть лучше условия?
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someman
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