У першому півріччі 2022 року ціни на старі автомобілі в Україні зростуть приблизно на 15-20%.
Дивися повний текст Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на 2022 рік.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 10:33
Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на...
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Дивися повний текст Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на 2022 рік.
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