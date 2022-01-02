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Вживані авто в Україні
подорожчають на 20% – прогноз на...

Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:33

Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2022 року ціни на старі автомобілі в Україні зростуть приблизно на 15-20%.

Дивися повний текст Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:34

Главное в статье это ссылка - "как купить авто из США" :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:42

Они уже подорожали.
sena_2008atp
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