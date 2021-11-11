Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу

Додано: Сер 05 січ, 2022 17:49

Raymond написав: moveton смотря какой новый дом, если он без газа, то электричесвтом дешевле и не платите за доставку газа, сейчас с людей требуют за доставку газа даже если есть счетчик и им они не пользуються, говорят, отключайтесь тогда.

Ну и в старом жыл фонде ЦО, а в новых домах автономка или счетчик на отопление! moveton смотря какой новый дом, если он без газа, то электричесвтом дешевле и не платите за доставку газа, сейчас с людей требуют за доставку газа даже если есть счетчик и им они не пользуються, говорят, отключайтесь тогда.Ну и в старом жыл фонде ЦО, а в новых домах автономка или счетчик на отопление!

Вот про совсем новый и речь. У меня есть в семье и хрущёвка и в недавно сданной 25ти этажке. Из последних доступных счетов за содержание дома + вывоз мусора (т.е. то, что платится каждый месяц):хрущёвка общей площади 37.4 м² - 247.64 грнновая квартира общей площади 69.7 м² - 922.94 грнВ пересчёте на квадрат получаем ровно в 2 раза дороже. И это ещё в новом доме озеленением не занялись. Обещают, что потом и на него накинут ещё 15-20%.Электроэнергия в новом доме дороже потому, что договор с УК, а не прямой с энергетиками, а значит нет льготных киловаттчасов. Ну да, за доставку газа платить не нужно, но в хрущёвке мне её считают по кубометрам. На моём расходе газа - это 3-4 грн в месяц. Может, если вместо газа пользоваться чисто электричеством, и будет какая-то экономия, но реально на копейки. С отоплением пока дело тёмное: в новой квартире ещё счёт за него не выкатывали. Может что-то и сэкономлю (ой, не факт), но явно меньше, чем разница на содержании дома. Кстати, хрущёвка у меня тоже не на городском ЦО, а с котельной на дом.