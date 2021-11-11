Купівля квартири для отримання фінансового прибутку вважається не тільки частиною бізнесу, а й вдалою інвестицією.
Дивися повний текст Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 21:00
Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу.
Додано: Вів 04 січ, 2022 21:00
В Одессе от 5500, а тут как среднее указано, да и в Киеве ниже 7500 не будет ...
Додано: Вів 04 січ, 2022 22:51
Мое мнение что арендой в Украине становиться заниматься не выгодно, если сделать ремонт , купить мебель, сантехнику , это сейчас столько денег потянет, в итоге вложитесь в 20тыс дол только в это, это хорошо если квартира в наследство досталась, а если еще купить , то нужно 40тыс доложить итого 60000
И сдавать за 300-400дол, нужно отбивать 15-20 лет!!!!
Так это если еще не будет простоя!
А после 5-10 лет снова делай ремонт, или вообще расходы на поломку чего либо, бойлер, стиралка или холодильник.
Получаеться арендасдача в Украине как убить зря время или деньги.
Додано: Сер 05 січ, 2022 08:20
Re: Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу
"В старых домах оплата за коммунальные услуги может быть значительно выше, чем в новостройке"
Допускаю, что и так бывает, но обычно сильно наоборот. И за содержание дома больше и за рециркуляцию в старом доме я не встречал, чтобы денег просили.
Додано: Сер 05 січ, 2022 12:05
moveton смотря какой новый дом, если он без газа, то электричесвтом дешевле и не платите за доставку газа, сейчас с людей требуют за доставку газа даже если есть счетчик и им они не пользуються, говорят, отключайтесь тогда.
Ну и в старом жыл фонде ЦО, а в новых домах автономка или счетчик на отопление!
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:34
ну и самое основное- не платить государству налог со сдачи квартиры в аренду:))))
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:49
Вот про совсем новый и речь. У меня есть в семье и хрущёвка и в недавно сданной 25ти этажке. Из последних доступных счетов за содержание дома + вывоз мусора (т.е. то, что платится каждый месяц):
хрущёвка общей площади 37.4 м² - 247.64 грн
новая квартира общей площади 69.7 м² - 922.94 грн
В пересчёте на квадрат получаем ровно в 2 раза дороже. И это ещё в новом доме озеленением не занялись. Обещают, что потом и на него накинут ещё 15-20%.
Электроэнергия в новом доме дороже потому, что договор с УК, а не прямой с энергетиками, а значит нет льготных киловаттчасов. Ну да, за доставку газа платить не нужно, но в хрущёвке мне её считают по кубометрам. На моём расходе газа - это 3-4 грн в месяц. Может, если вместо газа пользоваться чисто электричеством, и будет какая-то экономия, но реально на копейки. С отоплением пока дело тёмное: в новой квартире ещё счёт за него не выкатывали. Может что-то и сэкономлю (ой, не факт), но явно меньше, чем разница на содержании дома. Кстати, хрущёвка у меня тоже не на городском ЦО, а с котельной на дом.
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