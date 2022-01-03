Finance.ua дізнався, в якій валюті українці зберігають свої заощадження та на скільки їм вистачить цих грошей.
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження та в чому їх зберігають (інфографіка).
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Додано: Сер 05 січ, 2022 14:18
Скільки українців мають заощадження та в чому їх...
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Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження та в чому їх зберігають (інфографіка).
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:18
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