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Скільки українців мають
заощадження та в чому їх...

Скільки українців мають заощадження та в чому їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:18

Скільки українців мають заощадження та в чому їх...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, в якій валюті українці зберігають свої заощадження та на скільки їм вистачить цих грошей.

Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження та в чому їх зберігають (інфографіка).
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может вам еще ключ от квартиры где деньги лежат дать ? кодовое слово службы охраны для снятия с охраны и
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