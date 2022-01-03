Скільки українців мають заощадження та в чому їх...

Додано: Чет 06 січ, 2022 04:00

borakotlik написав: Печально, при такой ситуации в серьезный кризис надо иметь запас хотя бы до года. Год это срок за который общество (государство) перестроится к новым реалиям. Пример 2020г, а ведь откладывая с з.п. 100$ в месяц, работая 4 года реально отложить по 400$ на месяц в течении года, что вполне хватит пересидеть в случае необходимости. Печально, при такой ситуации в серьезный кризис надо иметь запас хотя бы до года. Год это срок за который общество (государство) перестроится к новым реалиям. Пример 2020г, а ведь откладывая с з.п. 100$ в месяц, работая 4 года реально отложить по 400$ на месяц в течении года, что вполне хватит пересидеть в случае необходимости.

Это, как в в псевдоцитате про хлеб и пирожные. Конечно, кто-то может и от не дальновидности не откладывать (хотя, подозреваю, что многие скромничают, поэтому на самам деле не так всё плохо), но у большинства людей без сбережений 100$ в месяц - это огромная часть дохода.Даже ж намёк есть: "В это же время значительно больше тех, кто вообще не имеет сбережений, среди представителей старшей возрастной категории «60+»" Т.е. говорим о пенсионерах, где и вся пенсия может 100$ не составлять. С другой стороны, им пересиживать и не нужно. Пенсию у нас платят скудно, но хотя бы стабильно.