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Скільки українців мають
заощадження та в чому їх...

Скільки українців мають заощадження та в чому їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:18

Скільки українців мають заощадження та в чому їх...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, в якій валюті українці зберігають свої заощадження та на скільки їм вистачить цих грошей.

Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження та в чому їх зберігають (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:32

Не иметь криптовалюту сейчас не разумно.
Самый доходный актив ВТС, доллары и евро нервно курят в сторонке.
electronnic_sar
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:48

Печально, при такой ситуации в серьезный кризис надо иметь запас хотя бы до года. Год это срок за который общество (государство) перестроится к новым реалиям. Пример 2020г, а ведь откладывая с з.п. 100$ в месяц, работая 4 года реально отложить по 400$ на месяц в течении года, что вполне хватит пересидеть в случае необходимости.
borakotlik
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 04:00

  borakotlik написав:Печально, при такой ситуации в серьезный кризис надо иметь запас хотя бы до года. Год это срок за который общество (государство) перестроится к новым реалиям. Пример 2020г, а ведь откладывая с з.п. 100$ в месяц, работая 4 года реально отложить по 400$ на месяц в течении года, что вполне хватит пересидеть в случае необходимости.

Это, как в в псевдоцитате про хлеб и пирожные. Конечно, кто-то может и от не дальновидности не откладывать (хотя, подозреваю, что многие скромничают, поэтому на самам деле не так всё плохо), но у большинства людей без сбережений 100$ в месяц - это огромная часть дохода.
Даже ж намёк есть: "В это же время значительно больше тех, кто вообще не имеет сбережений, среди представителей старшей возрастной категории «60+»" Т.е. говорим о пенсионерах, где и вся пенсия может 100$ не составлять. С другой стороны, им пересиживать и не нужно. Пенсию у нас платят скудно, но хотя бы стабильно.
moveton
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