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«Вовк з Волл-стріт» назвав Shiba
Inu та Dogecoin непотрібом

«Вовк з Волл-стріт» назвав Shiba Inu та Dogecoin непотрібом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 15:37

«Вовк з Волл-стріт» назвав Shiba Inu та Dogecoin непотрібом

Пропонуємо до обговорення:
Колишній американський брокер Джордан Белфорт, відомий як «Вовк з Уолл-стріт», у розмові з The Sun назвав мем-криптовалюти Shiba Inu та Dogecoin «некорисними і такими, що не мають цінності».

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 15:37

він мабуть злився зарано як і я.... навіть, якщо я намайнив та продав за 1.5 тисячі гривень свій мільон догів, це не привід ненавидіти цю валюту )) це привід ненавидіти себе )
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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