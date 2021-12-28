Зарплати айті-фахівців залежать від рівня англійської і навіть від ВНЗ, який закінчив спеціаліст.
Дивися повний текст Мова програмування та рівень англійської: від чого залежать зарплати в IT.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24
Мова програмування та рівень англійської: від чого...
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Дивися повний текст Мова програмування та рівень англійської: від чого залежать зарплати в IT.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24
ЛНУ хорошо выучили анекдот "ну и вы говорите", а такие же товарищи с Восточной Украины (Каразина) - "деньги любят тишину"
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