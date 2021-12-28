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Мова програмування та рівень
англійської: від чого...

Мова програмування та рівень англійської: від чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24

Мова програмування та рівень англійської: від чого...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати айті-фахівців залежать від рівня англійської і навіть від ВНЗ, який закінчив спеціаліст.

Дивися повний текст Мова програмування та рівень англійської: від чого залежать зарплати в IT.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24

ЛНУ хорошо выучили анекдот "ну и вы говорите", а такие же товарищи с Восточной Украины (Каразина) - "деньги любят тишину"
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:11

смех да и только ))) программисты, хотите меньше!! ))) прям по линейке мы вам построим сколько вам хотеть )))
alex_dmitriychuk
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:46

Журнашлюхи, как всегда, забыли про Харьков по тексту упомянуть. Никак не привыкну за 30 лет. Даже на картинке где-то в конец выпихнули - сортировка была явно не по алфавиту и не по возратастанию / убыванию показателей.
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