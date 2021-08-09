Засновник Twitter та колишній CEO компанії Джек Дорсі заявив, що BTC замінить американський долар.
Дивися повний текст Bitcoin замінить американський долар, - колишній CEO Twitter.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 07:22
Bitcoin замінить американський долар, - колишній CEO Twitter
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin замінить американський долар, - колишній CEO Twitter.
Додано: Чет 06 січ, 2022 07:23
Кто то из хозяев финансов вкинулся в биткоин ? Пора доставать аналитика Bloomberg, Майка Макглоун
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:49
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:57
Может какая-то криптовалюта когда-то и заменит бумажные деньги, но точно не устаревший биткоин.
Додано: Чет 06 січ, 2022 12:19
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:50
На поддержание трансакций на BTC взамен долларовых не хватило бы всех ресурсов планеты.
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:15
Джек пробует оказать поддержку падающему битку?
Это похоже на подбрасывание мёртвой кошки...
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