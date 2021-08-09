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Bitcoin замінить американський долар, - колишній CEO Twitter
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 січ, 2022 07:22
Пропонуємо до обговорення:
Засновник Twitter та колишній CEO компанії Джек Дорсі заявив, що BTC замінить американський долар.
Дивися повний текст Bitcoin замінить американський долар, - колишній CEO Twitter
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R2
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Додано: Чет 06 січ, 2022 07:23
Кто то из хозяев финансов вкинулся в биткоин ? Пора доставать аналитика Bloomberg, Майка Макглоун
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Igorten
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Додано: Чет 06 січ, 2022 08:09
Не бывать этому никогда.
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fastway800
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Додано: Чет 06 січ, 2022 10:49
fastway800 написав:
Не бывать этому никогда.
"Никогда" - это опасное слово, особенно в этом контексте.
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N0mad
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Додано: Чет 06 січ, 2022 10:57
Может какая-то криптовалюта когда-то и заменит бумажные деньги, но точно не устаревший биткоин.
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Schmit
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Додано: Чет 06 січ, 2022 12:19
Schmit написав:
Может какая-то криптовалюта когда-то и заменит бумажные деньги, но точно не устаревший биткоин.
Не какая-то, а созданная государством, как например в планах цифровой юань. А независимая крипта так и останется инструментом спекулятивного заработка.
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rapyd777
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:50
На поддержание трансакций на BTC взамен долларовых не хватило бы всех ресурсов планеты.
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o_volvachev
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:15
Джек пробует оказать поддержку падающему битку?
Это похоже на подбрасывание мёртвой кошки...
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straponesa
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