Водій може пред’явити поліцейському електронне посвідчення водія для посвідчення своєї особи та права на керування автомобілем.
Дивися повний текст Чи зобов’язаний водій мати при собі водійське посвідчення у паперовому вигляді.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 10:47
Чи зобов’язаний водій мати при собі водійське...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи зобов’язаний водій мати при собі водійське посвідчення у паперовому вигляді.
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:11
Ну кому известно, а кое-кто до сих пор надеется денег чуток поднять.
Как в известном анекдоте про официанта, у которого 1 452 плюс 1 248 получилось 4 989.5 грн. Или не получилось.
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