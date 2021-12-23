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Чи зобов’язаний водій
мати при собі водійське...

Чи зобов’язаний водій мати при собі водійське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:47

Чи зобов’язаний водій мати при собі водійське...

Пропонуємо до обговорення:
Водій може пред’явити поліцейському електронне посвідчення водія для посвідчення своєї особи та права на керування автомобілем.

Дивися повний текст Чи зобов’язаний водій мати при собі водійське посвідчення у паперовому вигляді.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:48

Ну это известно почти год уже
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:11

Ну кому известно, а кое-кто до сих пор надеется денег чуток поднять.
Как в известном анекдоте про официанта, у которого 1 452 плюс 1 248 получилось 4 989.5 грн. Или не получилось.
observer25_08_1972
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Модератори: Ірина_, Модератор

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