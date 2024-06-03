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Уряд зобов’язав подавати до
податкової інформацію про...

Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:53

Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів змінив порядок повідомлення Державній податковій службі про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

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Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про домашніх працівників
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:53

Україна повинна ввести прогресивну систему податків, як у країнах Європи. А то виходить що Порошенко і Ахметов в нас платять податків менше чим двірник дядя Вася (в процентах). Так ніколи грошей в бюджеті не буде.
alex7k
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:13

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"Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про домашніх тварин "
flysoulfly
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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