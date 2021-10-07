ряд Казахстану запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів.
Дивися повний текст Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 12:52
Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз.
Додано: Чет 06 січ, 2022 12:52
Прикольно. По 16 грн., примерно, 1 литр бензина или ДТ.
У нас уже давно по 30 грн. + -. И все молчат, не стонут, и на улицы не выходят.
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:31
Omega
Вы бы ещё указали на стоимость бензина в Венесуэле.
Причина не в стоимости, а в доступности тем же, кто его добывает и перерабатывает.
И возможностью жить, развиваясь и используя результаты своего труда.
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:51
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:12
Не уверен что в Казахстане уровень жизни ниже чем в Украине. У нас европейская цена топлива. Но до европейского уровня жизни нам - дай Бог дожить.
Додано: Чет 06 січ, 2022 14:55
И всё же, это не тяжко имея под руками инет - пообщайтесь с казахами, они русскоязычны и довольно общительные, образованные люди. Сравните доходы в той области, где Вы ориентируетесь - додатково поинтересуйтесь условиями жизни, о которых в Украине уже давно забыли.
Вам открыто вещали, что себестоимость газа украинской добычи не сланцевого - 1 гривна.
И что?
Кто на разницу устраивает
То же и с углём, хлебом, олией, маслом, жильём, ....
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:22
Тот вещатєль сам себя опровергает в той статье, давно это обговорили и забыли, а ты до сих пор носишься с той пургой.
А бутусовский бред и комментировать не надо.
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:25
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