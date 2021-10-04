Я давно предлагал ввести мораторий на вывоз, пока не опустят цены тут.
Но аналогия не совсем правильная, тут экспортеры частные структуры, а там государство.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:49
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:08
Re: Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз
Одно я знаю точно - если государство полезло регулировать цены на рынке, то такому рынку будет хана. Прошу не путать с регулированием условий работы на рынке (льготы, налоги, акцизы и т.д.), а вот если прямо лезут в рынок, в цены - то ему хана. Вангую дефицит топлива в Казахстане.
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:31
Re: Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз
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