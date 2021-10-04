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Казахстан увів держрегулювання
цін на автогаз

Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:49

  RomanTik написав:unicdima, Украина крупный экспортер подсолнечного масла. Аналогия понятна?

Я давно предлагал ввести мораторий на вывоз, пока не опустят цены тут.
Но аналогия не совсем правильная, тут экспортеры частные структуры, а там государство.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:08

Re: Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз

Одно я знаю точно - если государство полезло регулировать цены на рынке, то такому рынку будет хана. Прошу не путать с регулированием условий работы на рынке (льготы, налоги, акцизы и т.д.), а вот если прямо лезут в рынок, в цены - то ему хана. Вангую дефицит топлива в Казахстане.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:31

Re: Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз

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vitaliian
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