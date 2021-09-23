Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:17

petrenko_olvas написав: Юлю за газ не за что посадили, Юлю за газ не за что посадили,

Почитайте материалы того суда - сильно удивитесь - её посадили АБСОЛЮТНО за дело. Она сама призналась открытым текстом, что подделала решение Кабинета Министров, когда отправляли переговорщиков в Москву для подписания договора на поставку газа. Когда сравнили документы, которые были у переговорщиков, когда подняли стенограмму заседания, когда взяли у каждого члена КабМина письменные свидетельские показания, о чём речь шла на заседании и какое приняли решение, то Юлина подделка стала очень даже видна. Самое смешное было, когда вначале они отпиралась - мол такого не было, никакого документа не было, потом ей показали документы с её подписью, она начала говорить, то это были её ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ переговорщикам с описанием условий, на которых нужно подписывать газовый договор. Ну да, личные, на бланке КабМина, с печатью КабМина. Воровка и шулер, наглая и туповатая.PS: до сих пор не понимаю, зачем её выпустили.