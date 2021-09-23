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Печерський суд наклав
арешт на майно Порошенка

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:25

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  antikkristall написав:Ясное дело, что все "вихідці зі Сходу" неправильные, а какие правильные ?

Самий розумний, з них, був Кучма. Тому і досі спокійно тут живе.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:17

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  petrenko_olvas написав:Юлю за газ не за что посадили,

Почитайте материалы того суда - сильно удивитесь - её посадили АБСОЛЮТНО за дело. Она сама призналась открытым текстом, что подделала решение Кабинета Министров, когда отправляли переговорщиков в Москву для подписания договора на поставку газа. Когда сравнили документы, которые были у переговорщиков, когда подняли стенограмму заседания, когда взяли у каждого члена КабМина письменные свидетельские показания, о чём речь шла на заседании и какое приняли решение, то Юлина подделка стала очень даже видна. Самое смешное было, когда вначале они отпиралась - мол такого не было, никакого документа не было, потом ей показали документы с её подписью, она начала говорить, то это были её ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ переговорщикам с описанием условий, на которых нужно подписывать газовый договор. Ну да, личные, на бланке КабМина, с печатью КабМина. Воровка и шулер, наглая и туповатая.
PS: до сих пор не понимаю, зачем её выпустили.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:31

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  LutsMan написав:. Самое смешное было, когда вначале они отпиралась - мол такого не было, никакого документа не было, потом ей показали документы с её подписью, она начала говорить, то это были её ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ переговорщикам с описанием условий, на которых нужно подписывать газовый договор. Ну да, личные, на бланке КабМина, с печатью КабМина. Воровка и шулер, наглая и туповатая.
PS: до сих пор не понимаю, зачем её выпустили.

Завжди розчулюють такі фінти діючуї влади. Є порушення минулої влади? То не виконуй зобов'язань попередників, які були прийняті з "порушеннями". Не плати по газовому контракту, як це зробив Яценюк, не плати кредит Яника, як це зробив той же Яценюк. Не виконуй Мінські угоди, які були прийняті при "зраднику".
А то посадити попередника за "зраду" можна, а не виконувати угоди кишка тонка. Тому і всі адекватні кажуть про політичні переслідування, а не про торжество закону.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:37

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  lapay написав:Не виконуй Мінські угоди, які були прийняті при "зраднику".

А их никто и не выполняет :) Выборы в Л/ДНР проведены ? Нет. Особый статус (автономия) предоставлена ? Нет. Амнистия всем участникам предоставлена ? Нет. Узаконена "народная милиция" на местах, по сути, из тех же "ополченцев" ? Нет. И так, практически, по всем пунктам. Потому здесь Зеля молодец - не выполняет то, что Порох подписал.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:38

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

lapay написав:
  antikkristall написав:Ясное дело, что все "вихідці зі Сходу" неправильные, а какие правильные ?

Самий розумний, з них, був Кучма. Тому і досі спокійно тут живе.
про Гонгадзе еще помнят
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 07 січ, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:26

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  LutsMan написав:А их никто и не выполняет

Тому за невиконання перших двох пунктів Раші весь час подовжують санкції. Зеля намагався "просто перестати стріляти", але навіть до нього дійшло, хто хоче війни. Ще, правда, не дійшло, що політичний бумеранг має властивість повертатись і боляче бити по запустившему політичні репресії з каналами і посадками.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:32

І на цьому Зе-дурник не зупиниться. Порошенко - то тільки тест-драйв. Ахметову та компанії приготуватися. Іде розчищання площадки під нову "квартальну еліту".
NetSerpent
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