У Казахстані тимчасово призупинено роботу всіх банків.
Дивися повний текст У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:53
У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи.
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:53
Если так восстали, значит причина не в повышении цен, а скорей всего в неприемлемости диктаторского режима, соответственно помощь военную надо оказывать не власти, а народу
Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:05
Finance.ua это рупор кремля? Транслировать официальную позицию Токаева и ФСБ?
Может стоит тогда промолчать?
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