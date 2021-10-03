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У Казахстані призупинили
роботу всі фінансові установи

У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:53

У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи

Пропонуємо до обговорення:
У Казахстані тимчасово призупинено роботу всіх банків.

Дивися повний текст У Казахстані призупинили роботу всі фінансові установи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:53

Если так восстали, значит причина не в повышении цен, а скорей всего в неприемлемости диктаторского режима, соответственно помощь военную надо оказывать не власти, а народу
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:05

Finance.ua это рупор кремля? Транслировать официальную позицию Токаева и ФСБ?
Может стоит тогда промолчать?
slawaw1968
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Модератори: Ірина_, Модератор

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