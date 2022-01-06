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«АрселорМіттал» може не виплатити
зарплати через арешт...

«АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 17:54

«АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт...

Пропонуємо до обговорення:
В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що підприємству заблокувати рахунок, з якого виплачуються заробітні плати, внаслідок чого їх можуть не нарахувати працівникам.

Дивися повний текст «АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт рахунків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 17:54

Ахметов "положил глаз" на этот комбинат.Марионетки отрабатывают свои взятки.Вот суть происходящего.
sena_2008atp
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