В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що підприємству заблокувати рахунок, з якого виплачуються заробітні плати, внаслідок чого їх можуть не нарахувати працівникам.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 17:54
«АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт...
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Дивися повний текст «АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт рахунків.
Додано: Чет 06 січ, 2022 17:54
Ахметов "положил глаз" на этот комбинат.Марионетки отрабатывают свои взятки.Вот суть происходящего.
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