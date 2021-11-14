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Стало відомо, які професії
втратять актуальність вже...

Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15

Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...

Пропонуємо до обговорення:
Обираючи професію варто добре подумати, щоб за кілка років не залишитися біля розбитого корита.

Дивися повний текст Стало відомо, які професії втратять актуальність вже через декілька років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15

Ві когда тянете текст из google translate вычитывайте его перед расстановкой капсов .
"няни и сиделки, опекаемые пожилыми людьми."(тм)
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:31

По экономистов и бухгалтеров - смешно. Исчезнут простые нажимальщики кнопок и вбивальщики первички. Нужны будут специалисты, способные думать, анализировать, предлагать варианты оптимизации.
Gastarbaiter
 
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