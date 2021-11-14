RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, які професії
втратять актуальність вже...

Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15

Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...

Пропонуємо до обговорення:
Обираючи професію варто добре подумати, щоб за кілка років не залишитися біля розбитого корита.

Дивися повний текст Стало відомо, які професії втратять актуальність вже через декілька років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15

Ві когда тянете текст из google translate вычитывайте его перед расстановкой капсов .
"няни и сиделки, опекаемые пожилыми людьми."(тм)
sergiykopyl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 08.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:31

По экономистов и бухгалтеров - смешно. Исчезнут простые нажимальщики кнопок и вбивальщики первички. Нужны будут специалисты, способные думать, анализировать, предлагать варианты оптимизации.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2055
З нами з: 26.02.18
Подякував: 593 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:04

Вряд ли пропадут риэлтора и менеджеры по продажам. Кто всем этим заниматься будет? Или они думают, что компьютер будет всё это делать.
hmaggnus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:21

Бред , ремонт обуви потеряет актуальность , ребята что вы купите!!!
yurik3k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:24

Re: Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...

yurik3k написав:Бред , ремонт обуви потеряет актуальность , ребята что вы купите!!!
Секонд-хенд - наше всё
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
R2 » Пон 03 січ, 2022 18:48
4 404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:20
evaw_tarsh
Стало відомо, як українці отримуватимуть та...
R2 » Сер 17 лис, 2021 18:53
4 715
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 19:10
ТИХИЙ
Стало відомо, як зросли доходи місцевих бюджетів
R2 » Нед 14 лис, 2021 17:12
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 17:12
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (251)
08.01.2022 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.