Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у...
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Hotab написав:нормально батареї живуть на морозі. Не гинуть. Пробіг суттєво падає, проте сама батарея життя не вкорочує.
Я знаю как ведут себя аккумуляторы на морозе в телефоне и других гаджетах. Дохнут в считанные дни. Причем теряют не заряд, а ёмкость. Проверено лично на десятках аккумуляторов. И я не вижу причин по которым большие сборки таких аккумуляторов в электромобилях будут вести себя иначе.
Hotab написав:Вы уже погуглили про этот тип батарей??
Нашли "-30°С"?
Нет, не гуглил, просто интересно, при каких условиях Вы её храните - от -30 до +80 или от +10 до +20.
Ещё интересно, что Вы с ней делаете, если нужно уехать на несколько месяцев?
Это-ж бензиновую можно оставить на несколько лет, а по приезду заменить аккумулятор с резинками и кататься дальше. А в электричке замена аккумулятор - это сразу попадалово практически на всю стоимость автомобиля.
Причем б/у-шный или перебраный аккумулятор долго не проходит и опасен возгоранием, т.к. условия и качество сборки в гараже у дяди Васи сильно отличаются от заводских, где аккумуляторы собирают. А новый по цене обойдется как автомобиль.
Hotab написав:нормально батареї живуть на морозі. Не гинуть. Пробіг суттєво падає, проте сама батарея життя не вкорочує.
Я знаю как ведут себя аккумуляторы на морозе в телефоне и других гаджетах. Дохнут в считанные дни. Причем теряют не заряд, а ёмкость. Проверено лично на десятках аккумуляторов. И я не вижу причин по которым большие сборки таких аккумуляторов в электромобилях будут вести себя иначе.
По чесноку батареи все таки разные. В мобилках используют литийполимер, а в авто сейчас повсеместно т.н. лиферы: литий-железо-фосфатный аккумулятор https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Литий-железо-фосфатный_аккумулятор&stable=1
Лиферы на электромобилях совсем не повсеместны. Лишь некоторые, в основном китайские производители (например BYD) пихают LiFePO4 в свои модели.
Hotab написав:Вы уже погуглили про этот тип батарей??
Нашли "-30°С"?
Нет, не гуглил, просто интересно, при каких условиях Вы её храните - от -30 до +80 или от +10 до +20.
Ещё интересно, что Вы с ней делаете, если нужно уехать на несколько месяцев?
Это-ж бензиновую можно оставить на несколько лет, а по приезду заменить аккумулятор с резинками и кататься дальше. А в электричке замена аккумулятор - это сразу попадалово практически на всю стоимость автомобиля.
Причем б/у-шный или перебраный аккумулятор долго не проходит и опасен возгоранием, т.к. условия и качество сборки в гараже у дяди Васи сильно отличаются от заводских, где аккумуляторы собирают. А новый по цене обойдется как автомобиль.
Акб действительно очень дорогие, но правды ради, литий-железо-фосфат не горят, в отличии от других типов лития. Посмотрите на ссылки в моём посте выше.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 07 січ, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.