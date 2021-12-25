Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у...

Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:19

Hotab написав: Вы уже погуглили про этот тип батарей??



Нашли "-30°С"? Вы уже погуглили про этот тип батарей??Нашли "-30°С"?

Нет, не гуглил, просто интересно, при каких условиях Вы её храните - от -30 до +80 или от +10 до +20.Ещё интересно, что Вы с ней делаете, если нужно уехать на несколько месяцев?Это-ж бензиновую можно оставить на несколько лет, а по приезду заменить аккумулятор с резинками и кататься дальше. А в электричке замена аккумулятор - это сразу попадалово практически на всю стоимость автомобиля.Причем б/у-шный или перебраный аккумулятор долго не проходит и опасен возгоранием, т.к. условия и качество сборки в гараже у дяди Васи сильно отличаются от заводских, где аккумуляторы собирают. А новый по цене обойдется как автомобиль.