Вже скоро українців змусять сплачувати податки навіть із старого прибутку.
Дивися повний текст Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13
Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13
А не ущемление всё это не стошнит Вова авто ты сделал что бы у людей была достойная работа ,люди выезжают в поиске лучшего , а ты лезешь в карман, сам понообещал добра где все это,какой ты должен заплатить налог за свою брехню моральный ущерб Народу...
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:30
Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть
Хотят трусить зарплатников с конвертами?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:24
Что мне триппер подарили,
Налоговая знает,
5% мы сплатили
С продавщицей Раей.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:40
Так закон вроде обратной силы не имеет,интересно как они это собираются обосновать.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:32
У меня есть гараж.Я одинокий пенсионер с пенсией 1854грв..Нужны деньги на сложную операцию.Потом если выживу нужно неизвестно сколько на восстановление.За него дают 2500$.В Совбесе сказали если продажа будет больше 50 тыс.грв.это доход и нужно уплатить налоги.Плюс к этому у меня и так нет субсидии а после продажи ее вообще не будет.Выход один просто здохнуть от болезни чем после операции с голоду.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:53
Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть
статья говно, как и весь mmr.net.ua
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:04
Чули дзвін, не знають, де він. Схоже, що інфа про амністію пройшла тричі через зіпсований телефон і вилилася у таку гарячу новину. Іншого пояснення поки що не бачу. Дно
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