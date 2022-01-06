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Українців чекає новий податок:
доведеться платити навіть...

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Вже скоро українців змусять сплачувати податки навіть із старого прибутку.

Дивися повний текст Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13

А не ущемление всё это не стошнит Вова авто ты сделал что бы у людей была достойная работа ,люди выезжают в поиске лучшего , а ты лезешь в карман, сам понообещал добра где все это,какой ты должен заплатить налог за свою брехню моральный ущерб Народу...
jrchelo50
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:30

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

Хотят трусить зарплатников с конвертами?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:39

Нет, они просто хотят всех и за всё!
sl0972085972
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:24

Что мне триппер подарили,
Налоговая знает,
5% мы сплатили
С продавщицей Раей.
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:40

Так закон вроде обратной силы не имеет,интересно как они это собираются обосновать.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:52

Уроды!!! Других слов нету!
olegdemcenko588
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:32

У меня есть гараж.Я одинокий пенсионер с пенсией 1854грв..Нужны деньги на сложную операцию.Потом если выживу нужно неизвестно сколько на восстановление.За него дают 2500$.В Совбесе сказали если продажа будет больше 50 тыс.грв.это доход и нужно уплатить налоги.Плюс к этому у меня и так нет субсидии а после продажи ее вообще не будет.Выход один просто здохнуть от болезни чем после операции с голоду.
arabic_dubai
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:53

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

статья говно, как и весь mmr.net.ua
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:04

Чули дзвін, не знають, де він. Схоже, що інфа про амністію пройшла тричі через зіпсований телефон і вилилася у таку гарячу новину. Іншого пояснення поки що не бачу. Дно
espanol
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