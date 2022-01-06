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Криптоаналітик назвав умови
падіння Bitcoin до $20 тис.

Криптоаналітик назвав умови падіння Bitcoin до $20 тис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:24

Криптоаналітик назвав умови падіння Bitcoin до $20 тис.

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалютний аналітик Тон Вейс припустився падіння Bitcoin в районі $20 тис. і озвучив умову, за якої цей сценарій може реалізуватися.

Дивися повний текст Криптоаналітик назвав умови падіння Bitcoin до $20 тис..
R2
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