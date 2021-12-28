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Мільярд гривень замість
очікуваних сотень мільярдів...

Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:17

Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Дивися повний текст Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів доларів — Гетманцев про успіхи податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:17

А банки уже лишились страхов? Начали открывать спецсчета и перестали требовать документы которых не может быть в принципе? Миллиард грн. это видимо кто-то свой домик задекларировал?
Последнее что я помню на эту тему было: "В Нацбанке и правительстве решили, что самые умные и повесить все риски и издержки на банки, а потом нам еще штрафов повыписывать за то, что мы нарушили правила финмониторинга для открытия счетов под амнистию. Нет уж, этого не будет. Ведь мы не можем проверить все эти наличные, как требуют действующие правила финмониторинга. Потому нам спецсчета не нужны. Нам проще этим не заниматься, и подождать пока правила исправят. Не исправят - полностью провалят налоговую амнистию", - сказал "Стране" председатель правления одного из банков."
Horus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:30

Такая амнистия как Гетманцев реформатор.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:21

.Самое печальное,что "они верят" в то,что "творят".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:19

Очередная афера, и видимость работы от правительства Шмыгаля, которые прогнозируемо провалились.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:43

Не так сталося, як гадалося... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:16

Как понимаю они сами и надекларировали на этот миллиард. Или лох# которых они крышуют
kravzovandr
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