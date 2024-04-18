Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів

Додано: Чет 17 жов, 2024 23:43
Що за маячня для хом'яків?...
Мікрочіповий сектор світової економіки здешевів на 400 мільярдів після того, як ASML знизив верхню планку прибутку на 5 мільярдів.
Боляче навіть читати, не тк що осмислювати.
Реальність: ВСІ світові індекси помітно здешевіли після того як топові банки та інвестфонди вирішили зафіксувати частину прибутків, накопичених за останні роки (хтось почав крупний розпродаж, інші вирішили не зволікати і теж перестрахувались).
Тим часом потік не оптимістичних новин від техно гігантів нічим не відрізняється від звичайного. У когось трішки змінились прогнози... Яка трагедія для інвесторів! Саме це й спричинило панічний розпродаж, авжеж!