|
|
|
Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Дивися повний текст Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів доларів — Гетманцев про успіхи податкової амністії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96952
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:17
А банки уже лишились страхов? Начали открывать спецсчета и перестали требовать документы которых не может быть в принципе? Миллиард грн. это видимо кто-то свой домик задекларировал?
Последнее что я помню на эту тему было: "В Нацбанке и правительстве решили, что самые умные и повесить все риски и издержки на банки, а потом нам еще штрафов повыписывать за то, что мы нарушили правила финмониторинга для открытия счетов под амнистию. Нет уж, этого не будет. Ведь мы не можем проверить все эти наличные, как требуют действующие правила финмониторинга. Потому нам спецсчета не нужны. Нам проще этим не заниматься, и подождать пока правила исправят. Не исправят - полностью провалят налоговую амнистию", - сказал "Стране" председатель правления одного из банков."
-
Horus
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 09.12.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:30
Такая амнистия как Гетманцев реформатор.
-
mishanya9999
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 09.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:21
.Самое печальное,что "они верят" в то,что "творят".
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2566
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:19
Очередная афера, и видимость работы от правительства Шмыгаля, которые прогнозируемо провалились.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 00:43
Не так сталося, як гадалося...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29881
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2146 раз.
- Подякували: 2247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 01:16
Как понимаю они сами и надекларировали на этот миллиард. Или лох# которых они крышуют
-
kravzovandr
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 28.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 06:07
Я так понимаю, что эта типа - "налоговая амнистия" задумывалась для отмытия конвертов в раде. Иначе зачем это всё? А Гетьманцев просто трепло и вредитель. Можете у фопов , строителей, фермеров и банкиров спросить.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2373
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 69 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|