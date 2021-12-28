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Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Уряд України надав кошти на підвищення заробітних плат співробітників Національної поліції, покращення грошового забезпечення правоохоронців розпочнеться вже до кінця місяця.
Дивися повний текст Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні
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Додано: Суб 08 січ, 2022 10:44
Может военный налог теперь снимите з пересічного в 1.5% ?
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