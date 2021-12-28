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Поліцейські отримають
підвищену зарплату вже у січні

Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:44

Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України надав кошти на підвищення заробітних плат співробітників Національної поліції, покращення грошового забезпечення правоохоронців розпочнеться вже до кінця місяця.

Дивися повний текст Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні.
R2
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Может военный налог теперь снимите з пересічного в 1.5% ?
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:36

  3x2x3x2 написав:Может военный налог теперь снимите з пересічного в 1.5% ?


От военного в нем одно название. Поступает он в общий фонд, который потом пилят кумовья президента. А шут гороховый через каждый километр ставит таблички своей партии, будто за свои построил.
Moneta
 
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