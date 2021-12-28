Уряд України надав кошти на підвищення заробітних плат співробітників Національної поліції, покращення грошового забезпечення правоохоронців розпочнеться вже до кінця місяця.
Дивися повний текст Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 10:44
Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні
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Дивися повний текст Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні.
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:36
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