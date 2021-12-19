Водночас понад 10% покупців – експати.
Дивися повний текст IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:16
IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки».
Зараз переглядають цей форум: Bobua і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|