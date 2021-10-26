RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Японські вчені переконують,
що розробили «довічну...

Японські вчені переконують, що розробили «довічну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:18

Японські вчені переконують, що розробили «довічну...

Пропонуємо до обговорення:
чені з Токійського інституту медичних наук розробили вакцину, яка може гарантувати захист від коронавірусу на все життя.

Дивися повний текст Японські вчені переконують, що розробили «довічну вакцину» проти коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:18

шо за испытания еще, вроде для вакцин не нужны
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3396
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 57 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 14:30
4 563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 00:57
Вкладчик1234
В СБУ переконують, що з початку пандемії запобігли...
R2 » Сер 27 жов, 2021 16:59
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 16:59
livs375
Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...
R2 » Вів 26 жов, 2021 10:57
7 743
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 06:58
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (251)
08.01.2022 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.