|
|
|
Японські вчені переконують, що розробили «довічну...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:18
Пропонуємо до обговорення:
чені з Токійського інституту медичних наук розробили вакцину, яка може гарантувати захист від коронавірусу на все життя.
Дивися повний текст Японські вчені переконують, що розробили «довічну вакцину» проти коронавірусу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96963
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:18
шо за испытания еще, вроде для вакцин не нужны
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3396
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 57 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|