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Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:32
Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:35
На финансах нет таких нищебродов чтобы за газ не платили
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:40
Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Радіти треба...
опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:14
Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Лучше бы от ЦО отключали за долги и пр.
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