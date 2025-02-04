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Релігійним організаціям
надали право бронювати від...

Релігійним організаціям надали право бронювати від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 11:28

Релігійним організаціям надали право бронювати від...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ Україні, релігійним організаціям в Україні надали право бронювати від мобілізації священників. Але далеко не всі організації відповідають критеріям.

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Релігійним організаціям надали право бронювати від мобілізації священників (але є нюанси)
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