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Чи мають право комунальники
«відрізати» газ і що робити

Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:32

Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, розповідає, у яких випадках вам можуть «відрізати» газ.

Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:35

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, розповідає, у яких випадках вам можуть «відрізати» газ.

Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.

На финансах нет таких нищебродов чтобы за газ не платили
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:40

Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

Радіти треба...


опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Зображення

Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:14

Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

Лучше бы от ЦО отключали за долги и пр.
GALeon
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