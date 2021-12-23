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Чи мають право комунальники
«відрізати» газ і що робити

Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:32

Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, розповідає, у яких випадках вам можуть «відрізати» газ.

Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:35

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, розповідає, у яких випадках вам можуть «відрізати» газ.

Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.

На финансах нет таких нищебродов чтобы за газ не платили
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:40

Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

Радіти треба...


опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Зображення

Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:14

Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

Лучше бы от ЦО отключали за долги и пр.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:29

  Bobua написав:в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.


Куб газа (9 грн. с доставкой) эквивалентен 9 куб.м. газа (КПД котла около 90%). Выходит, что 1 кВт*ч газа стоит 1 грн. 1 кВт*ч при двухзонном учете 84 коп. Получается, что дешевле в 1,19 раза. Но включение котла днем умножает экономию на ноль, а может и на -1.
Жрать готовить на лепездрической индукции выгоднее и удобнее, это факт. А вот греться, разницы нет, или она незначительна и может быть как в одну, так и в другую сторону.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:44

  summacut написав:
  Bobua написав:в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.


Куб газа (9 грн. с доставкой) эквивалентен 9 куб.м. газа (КПД котла около 90%). Выходит, что 1 кВт*ч газа стоит 1 грн. 1 кВт*ч при двухзонном учете 84 коп. Получается, что дешевле в 1,19 раза. Но включение котла днем умножает экономию на ноль, а может и на -1.
Жрать готовить на лепездрической индукции выгоднее и удобнее, это факт. А вот греться, разницы нет, или она незначительна и может быть как в одну, так и в другую сторону.

8₴ за куб і 2₴ за постачання =10₴
10/9=1.11₴ за кіловат.г.

Перші 250кВт.г =1.44₴/2

Вмикаю лише вночі. Вдень треба рухатись. Або сонце поможе -- от зараз світить і гріє. :)
Або купити ванну за 2000₴ і гріти вночі у ній воду. А вдень відбирати тепло.

Газ -- то взагалі невигідно. Бо там ще й за постачання 314м³ візьмуть, навіть якщо не візьмете стільки.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:05

Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

  Bobua написав:опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций, цена что вы видите для населения- подарок Зе власти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:25

  vitaliian написав:
  Bobua написав:опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций, цена что вы видите для населения- подарок Зе власти.

https://pret.com.ua/tariff?hard_tag_meta=for_company -- що приблизно на рівні ціни кВт.г з газу (43₴/9=4.78₴) Або й дешевше...:
"
І КЛАС НАПРУГИ
380,648
коп./кВт·год без ПДВ
ІІ КЛАС НАПРУГИ
497,065
коп./кВт·год без ПДВ
"
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:30

Bobua а газ по какой цене считали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:34

  Bobua написав:Перші 250кВт.г =1.44₴/2


Понятно. Мамкин теоретик.

Ибо даже если взять 18-метровый задроченный клоповник, ой, простите, смарт-квартиру и предположить, что ее получилось утеплить до 30 Вт/км.в. отапливаемой площади, то это 0,54 кВт или 390 кВт*ч.
Востаннє редагувалось summacut в Нед 09 січ, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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