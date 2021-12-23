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Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:32
Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити.
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:35
На финансах нет таких нищебродов чтобы за газ не платили
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:40
Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Радіти треба...
опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:14
Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Лучше бы от ЦО отключали за долги и пр.
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:29
Куб газа (9 грн. с доставкой) эквивалентен 9 куб.м. газа (КПД котла около 90%). Выходит, что 1 кВт*ч газа стоит 1 грн. 1 кВт*ч при двухзонном учете 84 коп. Получается, что дешевле в 1,19 раза. Но включение котла днем умножает экономию на ноль, а может и на -1.
Жрать готовить на лепездрической индукции выгоднее и удобнее, это факт. А вот греться, разницы нет, или она незначительна и может быть как в одну, так и в другую сторону.
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:44
8₴ за куб і 2₴ за постачання =10₴
10/9=1.11₴ за кіловат.г.
Перші 250кВт.г =1.44₴/2
Вмикаю лише вночі. Вдень треба рухатись. Або сонце поможе -- от зараз світить і гріє.
Або купити ванну за 2000₴ і гріти вночі у ній воду. А вдень відбирати тепло.
Газ -- то взагалі невигідно. Бо там ще й за постачання 314м³ візьмуть, навіть якщо не візьмете стільки.
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:05
Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:25
"
І КЛАС НАПРУГИ
380,648
коп./кВт·год без ПДВ
ІІ КЛАС НАПРУГИ
497,065
коп./кВт·год без ПДВ
"
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:34
Понятно. Мамкин теоретик.
Ибо даже если взять 18-метровый задроченный клоповник, ой, простите, смарт-квартиру и предположить, что ее получилось утеплить до 30 Вт/км.в. отапливаемой площади, то это 0,54 кВт или 390 кВт*ч.
Востаннє редагувалось summacut в Нед 09 січ, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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