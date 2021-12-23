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Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:38
summacut написав: Bobua написав:
Перші 250кВт.г =1.44₴/2
Понятно. Мамкин теоретик.
1,68/2
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40
vitaliian написав:Bobua
а газ по какой цене считали?
43₴/м³
Хоча, десь бачив і більші числа...
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