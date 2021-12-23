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Чи мають право комунальники
«відрізати» газ і що робити

Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:38

  summacut написав:
  Bobua написав:Перші 250кВт.г =1.44₴/2


Понятно. Мамкин теоретик.

1,68/2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40

  vitaliian написав:Bobua а газ по какой цене считали?

43₴/м³
Хоча, десь бачив і більші числа... :)
Bobua
 
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