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Чи мають право комунальники
«відрізати» газ і що робити

Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:38

  summacut написав:
  Bobua написав:Перші 250кВт.г =1.44₴/2


Понятно. Мамкин теоретик.

1,68/2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40

  vitaliian написав:Bobua а газ по какой цене считали?

43₴/м³
Хоча, десь бачив і більші числа... :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:44

  vitaliian написав:
  summacut написав:
  Bobua написав:Перші 250кВт.г =1.44₴/2


Понятно. Мамкин теоретик.

1,68/2


В особистому кабінеті перші 250кВт таки по 1.44
Хоча у мене не вийшло 250, бо передавав покази кілька разів (20, 30...) і вони якось дивно порахували... Менше 200 -- по 1.44/, а далі 1.68/
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:55

  summacut написав:
  Bobua написав:Перші 250кВт.г =1.44₴/2


Понятно. Мамкин теоретик.

Ибо даже если взять 18-метровый задроченный клоповник, ой, простите, смарт-квартиру и предположить, что ее получилось утеплить до 30 Вт/км.в. отапливаемой площади, то это 0,54 кВт или 390 кВт*ч.


:)
390кВт.г/18/30.5доби=710 Вт/м² за добу.
Це як при ЦО!? :(


У реалі:
"
опалСез °C Вт/м² за добу (опалювані дні, почав у грудні 2021):

2021-22 14.1 364
Листопад 14.1 21
Грудень 13.9 399
Січень 14.7 242
"

При ЦО витрати тепла й справді були більші ~ вдвічі: viewtopic.php?p=4217685#p4217685 а ще й ціна за кВт від 1.1.21р. вища в 2.5рази...

Тепер, на щастя, маю і прохолоду, і економію... :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:00

Re: Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити

vitaliian написав:
  Bobua написав:опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций, цена что вы видите для населения- подарок Зе власти.
А на газ для населения - рыночная ?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:02

Bobua мы же отопления же считаем , у меня без отопления 250квт иногда выходит.
  GALeon написав:
vitaliian написав:
  Bobua написав:опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций, цена что вы видите для населения- подарок Зе власти.
А на газ для населения - рыночная ?

У нас лучший на свете президент.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:11

  Bobua написав:390кВт.г/18/30.5доби=710 Вт/м² за добу.
Це як при ЦО!?


На 24 раздели, теоретик :) И получишь 30 Вт на кв.м. отапливаемой площади. Если хорошо утеплить, то такая энергоэффективность вполне достижима.

  Bobua написав:У реалі:
"
опалСез °C Вт/м² за добу (опалювані дні, почав у грудні 2021):

2021-22 14.1 364
Листопад 14.1 21
Грудень 13.9 399
Січень 14.7 242
"

У меня, кстати, если вообще котел потушить, то при такой наружной температуре, внутри квартиры ниже 16-17 не опускается (соседи греют), расход нулевой. Мы сравниваем относительную стоимость энергоносителей, а не то, сколько можно наэкономить, надев 3 свитера.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:33

  vitaliian написав:Bobua мы же отопления же считаем , у меня без отопления 250квт иногда выходит.
vitaliian написав:
  Bobua написав:опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций,.


Вся енергія стане теплом. :)
Хоча... Якщо зливати його в каналізацію, то це й справді вже не буде опаленням...

Так само як і в газі 1.5кВт.г на куб йде з димом в небеса... :(
Bobua
 
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