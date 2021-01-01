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Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:38
summacut написав: Bobua написав:
Перші 250кВт.г =1.44₴/2
Понятно. Мамкин теоретик.
1,68/2
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40
vitaliian написав:Bobua
а газ по какой цене считали?
43₴/м³
Хоча, десь бачив і більші числа...
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Bobua
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:44
vitaliian написав: summacut написав: Bobua написав:
Перші 250кВт.г =1.44₴/2
Понятно. Мамкин теоретик.
1,68/2
В особистому кабінеті перші 250кВт таки по 1.44
Хоча у мене не вийшло 250, бо передавав покази кілька разів (20, 30...) і вони якось дивно порахували... Менше 200 -- по 1.44/, а далі 1.68/
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Bobua
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:55
summacut написав: Bobua написав:
Перші 250кВт.г =1.44₴/2
Понятно. Мамкин теоретик.
Ибо даже если взять 18-метровый задроченный клоповник, ой, простите, смарт-квартиру и предположить, что ее получилось утеплить до 30 Вт/км.в. отапливаемой площади, то это 0,54 кВт или 390 кВт*ч.
390кВт.г/18/30.5доби=710 Вт/м² за добу.
Це як при ЦО!?
У реалі:
"
опалСез °C Вт/м² за добу (опалювані дні, почав у грудні 2021):
2021-22 14.1 364
Листопад 14.1 21
Грудень 13.9 399
Січень 14.7 242
"
При ЦО витрати тепла й справді були більші ~ вдвічі: viewtopic.php?p=4217685#p4217685
а ще й ціна за кВт від 1.1.21р. вища в 2.5рази...
Тепер, на щастя, маю і прохолоду, і економію...
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Bobua
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Додано: Нед 09 січ, 2022 14:00
vitaliian написав: Bobua написав:
опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций, цена что вы видите для населения- подарок Зе власти.
А на газ для населения - рыночная ?
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GALeon
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Додано: Нед 09 січ, 2022 14:02
Bobua
мы же отопления же считаем , у меня без отопления 250квт иногда выходит.
GALeon написав: vitaliian написав: Bobua написав:
опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций, цена что вы видите для населения- подарок Зе власти.
А на газ для населения - рыночная ?
У нас лучший на свете президент.
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 14:11
Bobua написав:
390кВт.г/18/30.5доби=710 Вт/м² за добу.
Це як при ЦО!?
На 24 раздели, теоретик
И получишь 30 Вт на кв.м. отапливаемой площади. Если хорошо утеплить, то такая энергоэффективность вполне достижима.
Bobua написав:
У реалі:
"
опалСез °C Вт/м² за добу (опалювані дні, почав у грудні 2021):
2021-22 14.1 364
Листопад 14.1 21
Грудень 13.9 399
Січень 14.7 242
"
У меня, кстати, если вообще котел потушить, то при такой наружной температуре, внутри квартиры ниже 16-17 не опускается (соседи греют), расход нулевой. Мы сравниваем относительную стоимость энергоносителей, а не то, сколько можно наэкономить, надев 3 свитера.
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summacut
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Додано: Нед 09 січ, 2022 14:33
vitaliian написав:Bobua
мы же отопления же считаем , у меня без отопления 250квт иногда выходит.
vitaliian написав: Bobua написав:
опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази
поинтересуйтесь ценой на э/э для коммерческих организаций,.
Вся енергія стане теплом.
Хоча... Якщо зливати його в каналізацію, то це й справді вже не буде опаленням...
Так само як і в газі 1.5кВт.г на куб йде з димом в небеса...
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Bobua
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