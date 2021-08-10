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Засновниця ARK Invest вважає індекси NASDAQ та S&P 500...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Засновник ARK Invest Кеті Вуд вважає, що NASDAQ і S&P 500 можуть в довгостроковій перспективі стати розчаруванням для інвесторів
Дивися повний текст Засновниця ARK Invest вважає індекси NASDAQ та S&P 500 переоціненими
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:56
Ахаххахахах, s&p и ndx переоценены, а мой ark недооценённый
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kordyakr
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