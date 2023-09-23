Власні цінні папери NovaPay, емітентом яких є ТОВ «НоваПей Кредит», придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн.
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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
Шановні форумчани, що думаєте про інвестування в NovaPay?
Можливо хтось з Вас вже протестував компанію. Поділіться, будь ласка.
Додано: Вів 19 бер, 2024 21:51
Re: Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Виникло питання що до звітування про отриманні прибутки? По державним облігаціями і депозитам це не потрібно.
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:24
2XL до певної суми це не потрібно робити. Я не думаю що ДПС щось буде хотіти від таких людей. Причина: новапей скоріше за все буде податковим агентом який і сплатить податок і прозвітує. Відповідно клієнти нічого не будуть винні державі і відповідно що їх чіпати.
Але якщо десь і попадуть на радари, і був лише дохід по яким податкові агенти прозвітували і сплатили податок, то там може бути лише символічний штраф.
До речі за неправильне місце реєстрації (форма 5ДР) в ДПС теж є штраф і ніхто її не подає при зміні місця реєстрації. І нікого не штрафують, навіть якщо подають заяву з запізненням (тобто можна побачити що людина по факту винна).
Додано: Сер 20 бер, 2024 00:53
Re: Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Эти облигации продаются уже больше года. Все условия давно известны. Обычные корпоративные облигации, хоть и с продажей через РЕПО. Тут разве что говорить "скорее всего останется налоговым агентом". С декларацией точно так же, как с государственными: записать этот доход нужно, но он не повод для подачи декларации. Хотя согласен, что проверить в конце февраля свою справку о доходах на предмет его упоминания не повредит.
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:54
Про покупку уже писал в предыдущей теме. Сейчас получил первое погашение. Нормально работает. Для клиента, как депозит. Погашение пришло на карту NovaPay в запланированный день где-то в 15:40. Потом СЭП на Сенс за минуты. Если перевкладываться, то иметь в виду, что покупки после 15 часов засчитываются уже только со следующего дня. Поэтому день теряется. Но и так ничего.
Напомню, что под капотом это всё таки не депозит, а облигации, которые проходят через Универ, хоть и не полноценно, а через РЕПО сделки. Таким образом покупка, например, на 100к на эти 100к съест лимит инвестирования в Универе, а он без доков всего-то 400к. При погашении лимит вернётся и даже увеличится на сумму процентов, причём без вычета налогов. Последнее мелочь, но приятно. И в справку о доходах эти проценты попадут, как белый доход, в отличие от процентов с депозита.
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