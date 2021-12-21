Оренда житлового приміщення – клопітка справа.
Дивися повний текст Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 02:05
Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення
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Дивися повний текст Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення.
Додано: Пон 10 січ, 2022 02:05
Як би це з них грошенят ще більше викачати.Мабудь потрібно іти на другий термін.
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