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Договір оренди житла: чи
обов'язкове нотаріальне посвідчення

Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 02:05

Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
Оренда житлового приміщення – клопітка справа.

Дивися повний текст Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 02:05

Як би це з них грошенят ще більше викачати.Мабудь потрібно іти на другий термін.
vladoreschenkov
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