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Вартість користування газовою
інфраструктурою в Україні...

Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:05

Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи операторів ГРМ на розподіл газу є економічно необґрунтованими, що є бар'єром для припливу інвестицій.

Дивися повний текст Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні втричі нижча, ніж у Європі — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:05

А потом они еще заикаются о возвращении трудовых мигрантов :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:08

Фирташ, прямо, благодетель: несёт убытки, финансирует доставку газа из своего кармана?
moveton
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