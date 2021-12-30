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Вартість користування газовою
інфраструктурою в Україні...

Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:05

Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи операторів ГРМ на розподіл газу є економічно необґрунтованими, що є бар'єром для припливу інвестицій.

Дивися повний текст Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні втричі нижча, ніж у Європі — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:05

А потом они еще заикаются о возвращении трудовых мигрантов :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:08

Фирташ, прямо, благодетель: несёт убытки, финансирует доставку газа из своего кармана?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:20

Может нужно закупать служебные автомобили попроще. Вольсваген Кадди и Амарок на которых разьежают специалисты компании не самые дешевые автомобили. Закопать всегда легче чем найти.
vitall_udaff
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:27

R2
Вот поэтому вся ключевая инфраструктура должна была оставаться в государственной собственности, которое с минимальной и главное прозрачной, наценкой должно все ресурсы поставлять своим гражданам. А не сейчас творящийся бардак, когда цены зависят от хотелок Ахматова и Фирташа опять в два раза увеличить свое состояние, ценой монополии на рынке.
Український мільярдер Ринат Ахметов за 2021 рік подолав 131 рядок рейтингу найбагатших людей світу і подвоїв статки вдвічі – до 11,7 млрд доларів. https://news.finance.ua/ru/news/-/505323/amerikanskij-milliarder-prognoziruet-obestsenivanie-dollara
Потому что экономически обосновать можно абсолютно любой тариф,-не хватает на новую 100-метровую яхту, конечно же добавляем в тариф, новый особняк в Лондоне - добавляем в тариф и нанимаем ыкспердов Разумкова для обоснования.
На счет всего бреда с государством неэффективным собственником, то тут попросту нужен качественный контроль.
gym
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:28

Поряд з цим, і доходи українців менші як мінімум в 3 рази.
1976romiro
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:35

Новая смешилка от посредников ахметова и фирташа,в которой очередное сравнение с Европой,но только не зарплат.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:41

  sena_2008atp написав:Новая смешилка от посредников ахметова и фирташа,в которой очередное сравнение с Европой,но только не зарплат.


Начинается активная подготовка к очередному кратному повышению тарифов,которое неизбежно будет этой весной, а может быть и раньше.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:46

Вже за доставку повітря плачу ( газом не користуюсь вже 10 років), п за доставку сплачую, як я ще можу допомогти " бідному" Фірташу?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:02

Re: Вартість користування газовою інфраструктурою в Україні.

в европе газа используют меньше, а доставка фактически фикс, вот и проценты...

а с другой стороны - Рашка перестала спонсировать трубу, а доходы снижать никто не хочет, поэтому..
cohan
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