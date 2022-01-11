Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:09
А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают?
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13
Re: Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держс
"Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело..."
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