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Як зростали доходи українців
за останні роки: дані Держстату

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:09

  new-user написав:
  _hunter написав:
  new-user написав:Так сам возьми и поедь :lol: Что, не получается? :roll: -- ну так смысл в таком сравнении простому пэрэсичному?
Чого це не виходить?
Свинина на базарі в нас була тоді по 70 центів, тобто на 100 баксів 143 кіло.
А тепер по 5,8 долара, тобто на 100 баксів 17 кіло. :)

А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13

Re: Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держс

"Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело..."
moveton
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