Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:09
А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают?
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13
Re: Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держс
"Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело..."
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:23
Це ти спробуй за "такі ж самі" непохитні 100 доларів купити тепер 143 кг свинини.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:37
Не понял. Сначала ты сам предлагаешь быстрячком в 90е мотнуться:
Потом предлагаешь какие-то "тепер" купить...
Еще раз: покупательная способность в далеком прошлом -- настолько же полезная информация, как и среднегодовая температура в том же году -- годится максимум на философские экзеркизы...
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