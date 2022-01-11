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Як зростали доходи українців
за останні роки: дані Держстату

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:09

  new-user написав:
  _hunter написав:
  new-user написав:Так сам возьми и поедь :lol: Что, не получается? :roll: -- ну так смысл в таком сравнении простому пэрэсичному?
Чого це не виходить?
Свинина на базарі в нас була тоді по 70 центів, тобто на 100 баксів 143 кіло.
А тепер по 5,8 долара, тобто на 100 баксів 17 кіло. :)

А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:13

Re: Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держс

"Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело..."
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:23

  new-user написав:
  _hunter написав:
  new-user написав:Так сам возьми и поедь :lol: Что, не получается? :roll: -- ну так смысл в таком сравнении простому пэрэсичному?
Чого це не виходить?
Свинина на базарі в нас була тоді по 70 центів, тобто на 100 баксів 143 кіло. А тепер по 5,8 долара, тобто на 100 баксів 17 кіло. :)
А что, выходит? -- попробуй купить по 70 центів. Или только за 5,8 долара продают? :lol:
Це ти спробуй за "такі ж самі" непохитні 100 доларів купити тепер 143 кг свинини.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:37

  new-user написав:Це ти спробуй за "такі ж самі" непохитні 100 доларів купити тепер 143 кг свинини.

Не понял. Сначала ты сам предлагаешь быстрячком в 90е мотнуться:
  new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року.

Потом предлагаешь какие-то "тепер" купить...

Еще раз: покупательная способность в далеком прошлом -- настолько же полезная информация, как и среднегодовая температура в том же году -- годится максимум на философские экзеркизы...
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moveton
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