Мінагрополітики оприлюднило список виробників «соціальних» продуктів, які зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою.
Дивися повний текст Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які отримуватимуть газ з обмеженою націнкою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:39
Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які отримуватимуть газ з обмеженою націнкою.
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:39
Вакханалия тарифов. Кто то недурно наживется. Идея с единым тарифом (что было бы правильно) приказала долго жить. Переходим на ручное управление со всеми сопутствующими.
|