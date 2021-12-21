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Мінагрополітики оприлюднило
список виробників, які...

Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:39

Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які...

Пропонуємо до обговорення:
Мінагрополітики оприлюднило список виробників «соціальних» продуктів, які зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою.

Дивися повний текст Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які отримуватимуть газ з обмеженою націнкою.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:39

Вакханалия тарифов. Кто то недурно наживется. Идея с единым тарифом (что было бы правильно) приказала долго жить. Переходим на ручное управление со всеми сопутствующими.
Igorten
 
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