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Україна може отримати останній транш МВФ у червні 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Останній транш від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати вчасно – у червні 2022 року. І надалі можливий перехід на фінансування держбюджету без підтримки МВФ.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41
а может и не получить:)(((
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